Тайвань створив підводний безпілотник - Smart Dragon

23 августа 2024, 12:45

Розміри - 30 метрів завдовжки і 3,5 метра завширшки.

Безпілотник оснащений відсіками, де виробники можуть встановлювати і тестувати обладнання, яке вони мають намір побудувати для восьми пілотованих підводних човнів.

Однак на відміну від інших підводних безпілотників, Smart Dragon не планується використовувати у воєнний час для спостереження, постановки мін або протикорабельних атак. Smart Dragon навіть немає повного міцного корпусу, що дозволяє судну занурюватися глибоко під поверхню, — зазначив міністр національної оборони Тайваню Гу Лісюн.