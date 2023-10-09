Китай розпочав виробництво новітніх атомних підводних човнів

9 октября 2023, 12:15

Аналітики та регіональні аташе з питань оборони стверджують, що з’являється все більше доказів того, що Китай завершить створення підводного човну з балістичними ракетами Type 096 до кінця десятиліття, а прориву в його "безшумності" частково сприяли російські технології.

Дослідження, обговорені на травневій конференції у Військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні Китайським інститутом морських досліджень цього коледжу, передбачають, що за новими суднами буде набагато важче стежити. На думку семи аналітиків і трьох військових аташе, що базуються в Азії, цей висновок є достовірним.«Тип 096 стане кошмаром. Їх буде дуже, дуже важко виявити», — сказав один із дослідників Крістофер Карлсон, підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки.Наразі Китай у своїх "патрулях ядерного стримування" використовує Type 094s, які несуть найдосконалішу китайську ракету JL-3 для підводних човнів. Вони вважаються відносно "шумними", що є їх головним недоліком.