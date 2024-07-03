Китай шпигує за США, використовуючи територію Куби, — аналітики CSIS

3 июля 2024, 14:15

Як зазначили аналітики, Китай має чотири активні об'єкти на Кубі, здатні проводити операції з електронного спостереження. Ці об'єкти дають можливість відстежувати радіотрафік і потенційно перехоплювати дані, що передаються американськими супутниками.

"Китай має доступ до численних шпигунських об'єктів на Кубі. Хоча діяльність Китаю на острові залишається оповитою таємницею, супутникові знімки, проаналізовані CSIS, надають найновішу і найповнішу оцінку того, де, найімовірніше, діє Китай", — йдеться у матеріалі.