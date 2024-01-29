Тисячі камер по всій Україні передають інформацію в Китай

29 января 2024, 10:45

Тисячі камер спостереження в Україні передають інформацію на сервери, які контролюються китайським виробником. Такого висновку дійшли журналісти проєкту "Схеми".

Йдеться про камери китайських компаній Hikvision і Dahua, які активно використовуються по всій країні. Журналісти провели експеримент і разом із фахівцями встановили, що старіші їхні моделі вразливіші до атак хакерів. На злом пристрою 2015 року пішло близько 15 хвилин.Примітно, що китайська влада зобов'язала компанії надавати країні всю інформацію, яку вони вважають необхідною для контррозвідувальної діяльності. Отже, Пекін може заволодіти записами з українських міст, прифронтових регіонів і стратегічних підприємств, йдеться в матеріалі.Варто зазначити, що у 2022 році в США обидві компанії – Dahua і Hikvision, а також їхніх державних співвласників China Mobile і CETC, визнали китайськими військовими компаніями.