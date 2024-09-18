Кіберполіція назвала три найпопулярніші в Україні шахрайські схеми

18 сентября 2024, 14:45

Кіберполіція України безперервно відстежує нові шахрайські схеми та активно працює над підвищенням обізнаності населення щодо онлайн-шахрайств.



Про це розповів начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Ульяненков в інтерв’ю виданню «Детектор медіа».

За його словами, за перші вісім місяців 2024 року кіберполіція знешкодила 23 організовані шахрайські групи, що на 6 більше, ніж за аналогічний період минулого року.«Також за вісім місяців поточного року за оперативного супроводження кіберполіції до суду направлено 1897 кримінальних проваджень. У 2023 році цей показник за аналогічний період становив 1546 кримінальних проваджень», - зазначив Ульяненков.При цьому, наразі спостерігається загальне зменшення кількості звернень громадян через онлайн-шахрайства.«Якщо порівняти з минулим роком, то бачимо зменшення кількості таких звернень. Упевнений, що така динаміка зумовлена, зокрема, постійним інформуванням населення, а також нашими діями щодо протидії шахрайствам», - каже Ульяненков.Наразі найчастіше люди звертаються до правоохоронців через випадки недоставлення псевдопродавцями інтернет-замовлень, фішинг та «дзвінки з банку».«Ми щодня аналізуємо всі звернення та ділимо їх на підкатегорії. Основна підкатегорія, яку ми зараз бачимо, — це недоставлення замовлень, зроблених через інтернет. Це стосується купівлі-продажу товарів в інтернеті, розміщення оголошення про надання певних послуг, і при цьому отримується часткова або повна передплата. На другому місці — фішинг. Це кваліфіковане шахрайство, де за допомогою методів соціальної інженерії та програмних засобів робляться посилання, які схожі на оригінальні сайти. Третє місце на сьогодні займають дзвінки «з банку»», - сказав Ульяненков.Зокрема, правоохоронець відзначив зменшення кількості дзвінків людям від шахраїв, які представляються працівниками банківських установ.«Думаю, це завдячуючи нашій співпраці з банківським регулятором і нашими банками. Ми вживаємо заходів для блокування номерів, які використовуються щодня в шахрайських цілях. Також знешкодили чимало шахраїв в установах виконання покарань, звідки часто робили такі дзвінки, встановили їхніх співучасників «з волі», які переводили в готівку привласнені кошти. Тому ми бачимо значне зменшення кількості таких дзвінків, але такий вид шахрайства ще існує», - розповів кіберполіцейський.