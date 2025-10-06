ГлавнаяНовости
6 октября 2025, 13:45

"Дія" надсилатиме сповіщення, хто і навіщо переглядає ваші дані в реєстрах

Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у системі "Трембіта".

Чому це важливо:

повний контроль: українці знатимуть, як держава працює з їхніми даними - "Дія" одразу надішле push

додатковий захист: кожен факт обміну фіксуватиметься в системі, тож унеможливлюються будь-які шахрайські схеми 

Як це працюватиме?

Наприклад, при оформленні послуги державному органу потрібні ваші дані - працівник робить запит у реєстрі. "Трембіта" зафіксує цей факт - і ви отримаєте сповіщення у "Дії" з усіма деталями: хто, коли й навіщо.
Оцените новость:
  • 0 оценок