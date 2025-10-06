"Дія" надсилатиме сповіщення, хто і навіщо переглядає ваші дані в реєстрах

Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у системі "Трембіта".
Чому це важливо:
повний контроль: українці знатимуть, як держава працює з їхніми даними - "Дія" одразу надішле push
додатковий захист: кожен факт обміну фіксуватиметься в системі, тож унеможливлюються будь-які шахрайські схеми
Як це працюватиме?
Наприклад, при оформленні послуги державному органу потрібні ваші дані - працівник робить запит у реєстрі. "Трембіта" зафіксує цей факт - і ви отримаєте сповіщення у "Дії" з усіма деталями: хто, коли й навіщо.