JL-3: китайський прорив у сфері стратегічного стримування

На параді 3 вересня ВМС НВАК уперше показали балістичну ракету підводних човнів JL-3 — проєкт, що розроблявся майже два десятиліття і довгий час залишався засекреченим.

Для Китаю це вихід на новий рівень: JL-3 здатна уражати цілі на відстані 9000–12000 км, що покриває всю континентальну частину США при пуску із Південно-Китайського моря.Ключові технічні особливості: твердопаливний двигун, удосконалені системи наведення та оснащення кількома роздільними боєголовками індивідуального наведення. За оцінками, ракета може нести від трьох до п’яти ядерних боєзарядів або комбінувати їх із засобами прориву ПРО. Це виводить JL-3 на рівень із західною Trident II D5 та російською РСМ-56 «Булава».Стратегічний наслідок полягає в тому, що Китай переходить від концепції «мінімального ядерного стримування» до повноцінної триади. Якщо JL-2 залишалася регіональною зброєю, то JL-3 перетворює китайські підводні човни проєктів 094А і майбутніх 096 на глобальний інструмент ядерного тиску.Демонстрація JL-3 стала сигналом: Пекін більше не приховує власних амбіцій і прагне закріпитися у клубі провідних ядерних держав не лише за кількістю боєзарядів, а й за технологічною якістю своїх стратегічних систем.