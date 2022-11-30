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30 ноября 2022, 9:45
В Україну прибула четверта РСЗВ LRU від Франції
Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога, - Резніков.
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