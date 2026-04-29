Швеція та Франція почали діалог про ядерне стримування в Європі

29 апреля 2026, 12:15

Швеція і Франція провели перше робоче обговорення щодо координації ядерного стримування.

Йдеться про взаємодію французького ядерного потенціалу з конвенційними силами союзників і спільне планування.

Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон наголосив: це стартовий формат без конкретних зобов’язань. Водночас такі консультації зазвичай охоплюють обмін оцінками загроз і узгодження сценаріїв реагування.Паралельно Франція розглядає варіант розширення своєї присутності — зокрема можливе розміщення окремих елементів сил у країнах-союзниках для швидшої реакції.Про передачу ядерної зброї наразі не йдеться — акцент на створенні системи розширеного стримування з інтеграцією та координацією сил.