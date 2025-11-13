Чому Тегеран прискорює ракетне виробництво перед новим раундом з Ізраїлем

13 ноября 2025, 9:15

Після «12-денної війни» і публічних заяв про цілодобову роботу заводів Тегеран демонструє просту логіку стримування: завалити ізраїльську ППО масованими пусками та ускладнити перехоплення за рахунок швидших і маневрових боєголовок.

Нова партія політичних і технічних висновків очевидна. По-перше, іранці оптимізують «формулу залпу»: змінюють послідовність, напрямки та профілі траєкторій, щоб змушувати Ізраїль і союзників витрачати дорожчі перехоплювачі й розтягувати радарами фронт роботи.По-друге, ставка на твердопаливні MRBM із високою термінальною маневровістю — це спосіб скоротити «час вікна» для ПРО і збільшити ймовірність прориву, навіть якщо загальний відсоток перехоплень лишається високим.По-третє, Тегеран паралельно латкає слабкі місця, виявлені в червні: розосереджує пускові, ущільнює командування, переміщує склади та заводи критичних компонентів у глиб країни, а для ППО добирає зовнішні рішення, зокрема китайську номенклатуру.Існує також економіка війни на виснаження. Ізраїль вимушено тримає запас перехоплювачів на рівні, який дорогий для бюджету й логістично чутливий. Іран же може масштабувати випуск у дешевшому сегменті «носіїв загрози», де тонни окисника та серійні корпуси конвертуються в бойові одиниці швидше, ніж поповнюються склади Arrow, David’s Sling чи Patriot.У підсумку ми бачимо гонку асиметрій: Іран інвестує в щільність першого залпу, маневровість і географію пусків; Ізраїль — у відновлення запасів перехоплювачів, глибоке ураження пускової інфраструктури й розвідмережі в Ірані.