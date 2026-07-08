Китай вперше випустив балістичну ракету з підводного човна саме в Тихий океан

8 июля 2026, 12:15

Військово-морські сили Китаю в понеділок, 6 липня, здійснили пуск балістичної ракети підводного базування з навчальною (не бойовою) головною частиною в акваторію Тихого океану.

Вперше зафіксовано випробування саме балістичної ракети підводного базування в Тихому океані, а не пуск наземної МБР із власної території (як було у вересні 2024-го поблизу Французької Полінезії). Це принципова відмінність: тестування з підводного носія демонструє бойову готовність найменш вразливого й найважче відстежуваного компонента ядерної тріади — саме того, який західні планувальники вважають найскладнішим для превентивного знищення.Технічно йдеться про ракету сімейства JL-2 (дальність приблизно 7200–9000 км) або новішу JL-3 (понад 10 000 км, ймовірно з можливістю несення кількох незалежно наводжуваних боєголовок), запущену з підводного човна проєкту 094/094А класу «Цзінь» — флоту, що налічує близько дев'яти одиниць.Мінімальне вікно попередження (90 хвилин для формального повідомлення, і взагалі неточне попереднє формулювання про «зону обмеження» через уламки космічного сміття для берегової охорони Японії) — це не технічна деталь, а показник того, наскільки Пекін контролює темп ескалаційної комунікації: досить довго, щоб формально виконати міжнародні норми повідомлення, і достатньо коротко, щоб залишити партнерам мінімум часу на реакцію.Чому це цікаво ширше за «черговий пуск»: аналітики (зокрема дослідник сінгапурського RSIS Ян Цзи) розцінюють випробування як пробний маневр на тлі сприйманої Пекіном слабкості американоцентричної системи альянсів у регіоні, а Австралія й Японія публічно висловили занепокоєння стабільністю в Тихому океані. Пуск накладається на ширшу картину: за деякими підрахунками Китай уже став другим у світі оператором атомних підводних човнів після США, випередивши Росію, і паралельно розвиває наземний і повітряний компоненти ядерної тріади.