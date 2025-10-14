Російські технології у північнокорейських підводних човнах

14 октября 2025, 9:15

Південнокорейська розвідка підозрює, що Росія передала КНДР технології для створення підводних човнів із можливістю запуску балістичних ракет — крок, який може радикально змінити баланс сил у регіоні.

Міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бек заявив у парламенті, що Пхеньян «ймовірно отримує різні технології» від Москви для розвитку підводного флоту. За його словами, північнокорейські військові уже працюють над субмаринами, здатними здійснювати пуски балістичних ракет, і проводять випробування цих систем. Хоча КНДР раніше демонструвала запуск ракети Pukguksong-3, повноцінна боєздатність її носіїв досі під питанням.



Імовірна участь Росії у програмі Пхеньяна виглядає як логічне продовження стратегічного зближення між двома ізольованими режимами. З 2023 року Москва активно використовує північнокорейські ресурси — від артилерійських снарядів до найманців, — натомість надаючи Пхеньяну технологічну підтримку. Згідно з оцінками розвідки Сеула, понад 10 тисяч військових із КНДР уже беруть участь у війні проти України, а обмін даними й технічними рішеннями між оборонними структурами двох країн посилюється.



Підозри, що Росія допомагає модернізувати північнокорейський флот, особливо турбують Сеул і Токіо. Йдеться не лише про передачу матеріалів чи інженерних креслень, а й про консультації у сфері композитних корпусів, систем керування підводним запуском і малошумних гвинтів — критичних для створення ефективного підводного носія ракет.



Якщо ці підозри підтвердяться, це означатиме, що Москва не лише порушує санкційний режим ООН, а й прямо сприяє появі нового чинника ядерного стримування у Східній Азії. На тлі виснаження власного військово-промислового комплексу Кремль дедалі частіше використовує технологічні бартери з державами-вигнанцями — і КНДР, схоже, стає головним полігоном такого «обміну майбутнім».