Армія+ спрощує подання електронних рапортів для військових

9 января 2025, 9:15

У новій версії застосунку Армія+ збережені військові відомості більше не видалятимуться періодично.

Це означає, що такі дані, як Армія ID командира чи назву посади, тепер достатньо зберегти лише раз. Подання рапортів стане значно швидшим і зручнішим!

Електронні рапорти змінюють внутрішню культуру армії, показуючи переваги цифровізації. Ми дослухались до відгуків і тепер дані для рапортів не потрібно вводити щоразу. Подання рапорту стало ще простішим, - розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.



Щоб зберегти дані, оберіть «Налаштування» → «Військові відомості».



Захист ваших даних гарантований завдяки новому криптографічному шифруванню.



Перевірте версію застосунку – вона має бути 2.1.3 або новішою. Завантажуйте Армія+ лише з офіційних джерел: Play Market чи App Store.