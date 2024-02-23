Міноборони розробляє мобільний застосунок Армія+

23 февраля 2024, 11:15

Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.



Окрім цього, у застосунку Армія+ будуть:

⏺електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;

⏺комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;

⏺форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

⏺навчальні онлайн курси для саморозвитку.