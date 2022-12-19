19 декабря 2022, 16:15

Кому можуть відмовити при техогляді та які потрібні документи?

У 2023 році в Україні запровадять обов'язковий технічний огляд для автомобілів. Насамперед треба надати реєстраційні документи на авто — техпаспорт, або його замінник.

Якщо машина має спецобладнання, звукові/світлові сигнали — потрібен дозвіл на їх встановлення. Для авто, які перевозять небезпечні вантажі, потрібне свідоцтво про допуск, а водіям — документ про проходження спеціального навчання.

Фізособам потрібно буде надати свій паспорт, або інший документ, що засвідчує особу. Юридичним особам — довіреність на ім'я людини, яка забиратиме автомобіль. Для підготовки договору потрібна копія свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ, банківські реквізити.

У яких випадках СТО може відмовити у проходженні техогляду:

▪️ТЗ не відповідає даним, зазначеним у поданих документах;
▪️державні номерні знаки не відповідають заявленим;
▪️невідповідності VIN коду;
▪️ненадання передбачених документів.
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