Кому можуть відмовити при техогляді та які потрібні документи?

У 2023 році в Україні запровадять обов'язковий технічний огляд для автомобілів. Насамперед треба надати реєстраційні документи на авто — техпаспорт, або його замінник.
Якщо машина має спецобладнання, звукові/світлові сигнали — потрібен дозвіл на їх встановлення. Для авто, які перевозять небезпечні вантажі, потрібне свідоцтво про допуск, а водіям — документ про проходження спеціального навчання.
Фізособам потрібно буде надати свій паспорт, або інший документ, що засвідчує особу. Юридичним особам — довіреність на ім'я людини, яка забиратиме автомобіль. Для підготовки договору потрібна копія свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ, банківські реквізити.
У яких випадках СТО може відмовити у проходженні техогляду:
▪️ТЗ не відповідає даним, зазначеним у поданих документах;
▪️державні номерні знаки не відповідають заявленим;
▪️невідповідності VIN коду;
▪️ненадання передбачених документів.