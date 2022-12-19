Кому можуть відмовити при техогляді та які потрібні документи?

19 декабря 2022, 16:15

У 2023 році в Україні запровадять обов'язковий технічний огляд для автомобілів. Насамперед треба надати реєстраційні документи на авто — техпаспорт, або його замінник.

Якщо машина має спецобладнання, звукові/світлові сигнали — потрібен дозвіл на їх встановлення. Для авто, які перевозять небезпечні вантажі, потрібне свідоцтво про допуск, а водіям — документ про проходження спеціального навчання.Фізособам потрібно буде надати свій паспорт, або інший документ, що засвідчує особу. Юридичним особам — довіреність на ім'я людини, яка забиратиме автомобіль. Для підготовки договору потрібна копія свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ, банківські реквізити.У яких випадках СТО може відмовити у проходженні техогляду:▪️ТЗ не відповідає даним, зазначеним у поданих документах;▪️державні номерні знаки не відповідають заявленим;▪️невідповідності VIN коду;▪️ненадання передбачених документів.