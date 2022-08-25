Водійське та техпаспорт з Дії будуть відображатися в польському mObywatel

25 августа 2022, 13:15

Завдяки цій можливості українці, які змушені були виїхати до Польщі, зможуть додати цифрове водійське та техпаспорт з Дії у mObywatel і використовувати цифрові документи на рівні з паперовими.

За словами Державного секретаря з цифровізації Польщі Януша Цешинського, функціонал шерингу вже готовий. Очікуємо на спільний запуск послуги до кінця року.Кросдержавний шеринг документ — це не тільки наступний крок у розвитку цифрових взаємин між Україною та Польщею, а й перший у світі кейс, коли дві країни проводять обмін документами у державних застосунках.Цифровізуємо країну та світ далі.