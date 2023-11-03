Сплата штрафу за адміністративне правопорушення: у "Дії" запустили нову послугу

3 ноября 2023, 12:45

Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків — у смартфоні.



«Продовжуємо будувати найкращу цифрову країну, де люди отримують послуги зручно й просто», — заявив Федоров.