Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків — у смартфоні.
«Продовжуємо будувати найкращу цифрову країну, де люди отримують послуги зручно й просто», — заявив Федоров.
3 ноября 2023, 12:45
Сплата штрафу за адміністративне правопорушення: у "Дії" запустили нову послугу
Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків — у смартфоні.
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