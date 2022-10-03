3 октября 2022, 10:15

У додатку "Дія" знову можна сплачувати штрафи за порушення ПДР

«Ви отримаєте push-повідомлення у додатку, як тільки камери зафіксують автопорушення на дорозі, і зможете сплатити штраф у кілька кліків», – пояснили в Мінцифри.


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