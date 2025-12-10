Франція запускає радари нового покоління зі ШІ

10 декабря 2025, 12:15

Уже з 2026 року на дорогах з’являться «розумні» камери, які фіксуватимуть не лише швидкість, а й:



використання телефону за кермом

непристебнутий ремінь

недотримання дистанції



За кожне з цих порушень — 135 € штрафу + мінус 3 бали.

Нові радари отримають високоточні камери, 3D-датчики та ШІ, що автоматично аналізуватиме поведінку водіїв у реальному часі. Можуть зафіксувати кілька порушень одразу під час одного проїзду повз камеру.Водій може зібрати кілька штрафів за раз: наприклад, телефон + ремінь + дистанція = 405 € і мінус 8 балів. Для новачків це майже гарантована втрата прав.Перші штрафи очікуються вже у 2026 році. Повне впровадження системи — до 2030-го.