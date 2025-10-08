Росія інтегрує китайські радари для боротьби з українськими дронами

8 октября 2025, 12:15

Російські війська дедалі активніше використовують китайські комерційні радари для виявлення та перехоплення українських безпілотників.



Зокрема, підрозділи 22-го зенітно-ракетного полку 11-го армійського корпусу застосовують портативну РЛС виробництва компанії Zhejiang Fanshuang Technology, яку інтегровано у систему FPV-перехоплювачів.

Радар, розроблений для цивільного ринку, доступний у конфігураціях із радіусом дії 5, 10 або 20 км і реалізується на китайських маркетплейсах. Вартість найпросунутішої модифікації сягає 220–230 тисяч доларів США, що робить її відносно доступною навіть для обмежених військових підрозділів.Система має функцію створення так званих «білих» і «чорних» списків, що дозволяє розрізняти власні безпілотники та мінімізувати ризик випадкового ураження. Виробник також заявляє про здатність радара визначати місцезнаходження оператора дрона за аналізом траєкторії польоту, що підвищує ефективність контрдій проти FPV-підрозділів.На оприлюднених знімках зафіксовано кілька українських БпЛА, знищених із застосуванням цієї системи, зокрема моделі *«Лелека-100М2»*, *MiniShark-D*, *Vector*, *Heavy Shot*, *Darts* та *Distractor*. Це свідчить про оперативне використання китайських технологій у бойових умовах та їхню адаптацію до потреб російської ППО.