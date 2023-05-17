Німецька компанія Hensoldt виготовить шість радарів TRML-4D для України

17 мая 2023, 10:15

У рамках замовлення на суму понад 100 млн євро радари будуть планують доставити в другій половині 2023 року після навчання українських операторів.



Зазначимо, що радар TRML-4D здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.