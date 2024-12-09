9 декабря 2024, 9:15

Компанія Apple випустить свій перший складний смартфон, — MacRumors

На думку експертів, через таку новинку може відбутися зростання ринку складних пристроїв. Випустити обіцяють у другій половині 2026 року.


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