Китайські радари ближньої дії помічені в російських військових

28 августа 2025, 11:15

За останніми даними, системи, які забезпечують виявлення та ураження українських розвідувальних БПЛА й бомбардувальників, імовірно використовують компактні тривимірні РЛС ближньої дії.



Їхні ключові характеристики дозволяють ефективно працювати по малопомітних цілях на низьких і середніх висотах, що й пояснює зростання втрат БПЛА на вказаних ділянках фронту.

За технічними параметрами мова може йти про китайські РЛС типу YLC-20/YFR-02 або їхні локальні модифікації, поставлені РФ напряму чи через білоруські та треті схеми. Ймовірні характеристики систем:Дальність виявлення: не менше 10–15 км по цілях класу «крила»;Діапазон роботи: 3–12 ГГц, з великою ймовірністю у С/X-діапазонах (3,5–10 ГГц);Тип антени: нерухомі багатоплощинні ФАР (3–4 площини) або поворотні антени з круговим оглядом;Режим роботи: 3D-виявлення (азимут + дальність + висота), критично важливо для супроводу малої авіації та БПЛА;Габарити антени: приблизно 1,0–1,2 × 0,4–1,0 м, що відповідає сучасним компактним малопотужним РЛС ближньої дії;Мобільність: можлива інтеграція на невеликі автомобільні платформи або стаціонарне використання з прикриттям маскувальними сітками.Важливим фактором є ймовірне застосування секторального режиму роботи: замість повороту антени на 360° радар може вести спостереження по одному сектору, а зміна напрямку здійснюється ручним керуванням екіпажу. Це зменшує електронну помітність системи, ускладнюючи її виявлення.Ймовірні кандидати:YFR-02 / YLC-20 (КНР) — мобільні РЛС ближньої дії з 3D-оглядом, експортуються до третіх країн, РФ могла отримати їх неофіційно;JF-120 / JY-27B (КНР) — малогабаритні оглядові радари із секторним наведенням, помічені у Сирії, Білорусі та на окупованих територіях;локальні розробки РФ із інтеграцією китайських ФАР-модулів на шасі «Тигр», «КамАЗ» або стаціонарних вежах.Якщо ці системи дійсно застосовуються, то без виявлення та придушення їхніх РЛС втрати розвідувальних БПЛА стануть критичними. Важливо фіксувати:візуальні ознаки антени (прямокутні чи круглі ФАР-площини, відкриті сегменти, специфічні поворотні механізми);маскувальні укриття — часто радари прикривають сітками, але залишають вільний сектор для огляду;локації можливого розгортання — відкриті простори поблизу доріг, ліній електропередач, вузлів логістики.На поточному етапі ймовірним джерелом загрози є китайські РЛС ближньої дії з тривимірним оглядом. Виявлення та картографування таких систем має стати пріоритетом — без цього неможливо зменшити втрати серед ударних і розвідувальних платформ.