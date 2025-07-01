Іранський ЗРК Majid - що про нього відомо

1 июля 2025, 10:45

Іранський зенітний ракетний комплекс ближньої дії *Majid* знову продемонстрував свою ефективність, цього разу — у ролі засобу боротьби проти ізраїльських розвідувально-ударних безпілотників.



Завдяки поєднанню компактності, мобільності та швидкості розгортання, цей ЗРК поступово закріплюється як один з ключових елементів іранської багатошарової системи ППО.

Комплекс Majid був вперше представлений у 2022 році і з того часу активно інтегрується в протиповітряну оборону КВІР та регулярних військ. Його основні характеристики:дальність ураження цілі — до 8 км;висота перехоплення — до 5 км;наведення — інфрачервоними/оптоелектронними датчиками, без використання радару, що ускладнює виявлення;платформа — пікап або легка бойова машина, що дозволяє оперативне переміщення.Ймовірно, саме пасивна оптика і мобільність стали критичним чинником у його ефективності проти ізраїльських дронів-розвідників, які вимагають швидкого реагування на короткій дистанції.Ці системи активно застосовуються для захисту важливих промислових і військових об'єктів — зокрема ракетних і ядерних комплексів, де Ізраїль концентрує розвідувальні зусилля. Інформація про використання Majid проти ізраїльських БПЛА з’явилась на фоні нещодавньої активізації іранської ППО, зокрема після атаки Ізраїлю по об’єктах у провінції Ісфахан.У перспективі Majid може стати також експортним продуктом для союзників Ірану на Близькому Сході, які стикаються з безпілотною загрозою, але не мають потужної власної ППО. Таким чином, комплекс одночасно служить і військовим, і політичним інструментом проєкції впливу Тегерана в регіоні.