РФ запускає морську версію ЗРК "Тор" для кораблів ВМФ

5 февраля 2026, 11:15

Гендиректор заводу "Купол" Фаніль Зіятдінов заявив, що в 2025 році на підприємстві розпочато виготовлення першої партії морської версії модульного ЗРК "Тор-М2КМ" для кораблів ВМФ Росії.

Паралельно для флоту розробляють варіант "Тор МФ", інтегрований безпосередньо в корабельну архітектуру. За словами Зіятдінова, комплекс таким чином стає "міжвидовим" — придатним і для сухопутних, і для морських платформ.Модульний "Тор-М2КМ" спочатку задумувався як універсальний ЗРК, який можна ставити на шасі, дах будівлі чи палубу без глибокої інтеграції в бортові системи. Для флоту це спрощує швидке посилення ППО кораблів другого ешелону або тимчасових носіїв — достатньо живлення, місця під модуль і базової інтеграції в систему управління боєм.Окрема лінія — "Тор МФ", який розробляють саме як корабельний варіант, інтегрований у конструкцію й системи корабля. Це вже інший клас завдань: пов’язати ЗРК із корабельною РЛС, БІУС, електроживленням і архітектурою надбудови так, щоб комплекс працював як частина єдиного контуру ППО, а не як “контейнер на палубі”. Для РФ це спроба скоротити розрив із сучасними морськими системами ППО ближньої зони й одночасно використати відпрацьовану сухопутну платформу.Поява морських варіантів "Тора" — це не стільки “нова зброя”, скільки спроба максимально монетизувати й уніфікувати вже існуюче рішення під потреби флоту. Наскільки ефективним вийде цей "міжвидовий" підхід, покаже не презентація заводу, а реальна робота комплексів на кораблях — зокрема їхня здатність закривати ближню ППО в умовах масованих ударів БпЛА та крилатими ракетами.