Уничтожен арктический ЗРК Тор-М2ДТ

3 февраля 2023, 13:45

Указанные комплексы, которые имеет на вооружении только 80-я мотострелковая бригада береговых войск северного флота вмф рф, вошли в Украину в декабре прошлого года.

Всего на вооружении у РФ 12 комплексов подобной модификации, работающих в температурном диапазоне до минус 50 градусов. Каждый такой ЗРК имеет две машины: первая – для размещения экипажа и управления огнем, вторая – машина с РЛС, двумя пусковыми модулями на 4 зенитные ракеты типов 9М331 или 9М332.На зенитно-ракетный комплекс стоимостью более $25 млн возлагалась задача не только прикрытия своих войск, но также защита стратегически важных объектов рашистов. Но наши Защитники решили, что кобзону такой "лимузин" будет нужнее, и официально демилитаризировали его.