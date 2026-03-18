18 марта 2026, 13:15

Війна з Іраном може зруйнувати економіки країн Перської затоки — Bloomberg

За даними видання, якщо бойові дії затягнуться і Ормузька протока буде перекрита хоча б на два місяці, ВВП Катару та Кувейту може скоротитися до 14% вже цього року.



Аналитики зазначають, що перебої з постачанням вже впливають на ключові галузі:

▪️нафта марки Brent перевищила $100 за барель через ризики для постачання;

▪️експорт СПГ з Катару — під загрозою, що вже дестабілізує світовий ринок газу;

▪️в Бахрейні скорочують виробництво алюмінію через перебої;

▪️під ударом — туризм, нерухомість та інвестиції по всьому регіону.



Економісти попереджають: для країн Затоки цей кризис може виявитися більш серйозним короткостроковим ударом, ніж пандемія COVID. На цьому фоні можливе зростання запозичень — країни регіону готуються займати кошти, щоб закривати бюджетні дірки.



Окремо зазначається, що страждає і Китай: втрата дешевої іранської нафти посилює тиск на економіку на тлі тарифів США і кризи нерухомості.

