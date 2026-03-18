За даними видання, якщо бойові дії затягнуться і Ормузька протока буде перекрита хоча б на два місяці, ВВП Катару та Кувейту може скоротитися до 14% вже цього року.
Аналитики зазначають, що перебої з постачанням вже впливають на ключові галузі:
▪️нафта марки Brent перевищила $100 за барель через ризики для постачання;
▪️експорт СПГ з Катару — під загрозою, що вже дестабілізує світовий ринок газу;
▪️в Бахрейні скорочують виробництво алюмінію через перебої;
▪️під ударом — туризм, нерухомість та інвестиції по всьому регіону.
Економісти попереджають: для країн Затоки цей кризис може виявитися більш серйозним короткостроковим ударом, ніж пандемія COVID. На цьому фоні можливе зростання запозичень — країни регіону готуються займати кошти, щоб закривати бюджетні дірки.
Окремо зазначається, що страждає і Китай: втрата дешевої іранської нафти посилює тиск на економіку на тлі тарифів США і кризи нерухомості.
- Технологии | Сегодня, 14:15
Музика справді впливає на мозок, і різні жанри роблять це по-різному
- Технологии | Сегодня, 13:45
Міноборони запускає Defense AI Center "A1" для впровадження ШІ у війні
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Війна з Іраном може зруйнувати економіки країн Перської затоки — Bloomberg
- Технологии | Сегодня, 12:45
США применили сверхмощные противобункерные бомбы против Ирана
- Технологии | Сегодня, 12:15
Китайський робот-тенісист: новий виклик для спортсменів
- Технологии | Сегодня, 11:45
В Україні представили новий дрон-камікадзе під назвою "Буча"
- Технологии | Сегодня, 11:15
Хакеры заявили о взломе электронных систем "финансового архитектора" Моссада
- Связь | Сегодня, 10:45
У Санкт-Петербурзі розглядають повне відключення інтернету
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Як покласти гроші на банківську картку в Німеччині: 4 основні способи
- Обзоры | Позавчера, 10:31
Verbatim USB-C Pro Multiport Hub 9 Port CMH-09 - 9-портовий хаб в металевому корпусі
- Обзоры | 10 марта, 5:54
Cablexpert NCT-31 - тестер для UTP, STP та коаксіальних кабелів
- Обзоры | 9 марта, 12:51
ТО и запчасти для квадроциклов 1000 см3: что нужно знать до покупки
- Обзоры | 7 марта, 9:04
RIVACASE 7812 - cумка-слінг для мобільних пристроїв
- Обзоры | 3 марта, 23:20
RIVACASE 8407 - компактний футляр для засобів особистої гігієни
- Интервью | 2 марта, 13:37
Юліан Зарембовський: "Px8 S2 - кращі навушники Bowers & Wilkins"
- Обзоры | 1 марта, 16:24
Cablexpert A-CF-COMBO15-01 - металева док-станція для 15 підключень одночасно
- Обзоры | 7 февраля, 20:25
Ajax NVR 8-channel - потужний відеореєстратор з цікавим софтом і не лише
- Обзоры | 7 февраля, 8:43
be quiet! Pure Power 13 M 750W (BP026EU) - тихий модульний блок живлення з "золотим" сертифікатом
