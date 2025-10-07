Китайська система ППО FB-10A потрапила до рук суданських бойовиків RSF

7 октября 2025, 14:45

Парамілітарне формування «Сили швидкої підтримки» (RSF) у Судані отримало китайський зенітний ракетний комплекс ближньої дії FB-10A, що стало черговим етапом у нарощуванні його бойових спроможностей і порушенням міжнародних ембарго на постачання зброї.

Cистема була закуплена Китаєм для Чаду у лютому 2025 року за підтримки Об’єднаних Арабських Еміратів. Проте замість введення в чадські війська, комплекс було переадресовано до Судану, де він потрапив до рук RSF. Це, за оцінками експертів, є фактичним порушенням обмежень ООН на трансфер озброєнь у регіон.Розроблений корпорацією China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), FB-10A призначений для посилення протиповітряного захисту механізованих і моторизованих підрозділів. Система може діяти як у складі мережевої ППО, так і автономно, забезпечуючи виявлення, супровід і знищення цілей — гелікоптерів, безпілотників, крилатих ракет та літаків на малих висотах.Комплекс характеризується радіусом ураження до 18 км та високою мобільністю. Кожна бойова одиниця об’єднує радар, систему наведення, обчислювальний блок і пускові установки на одній платформі. Завдяки цьому FB-10A може швидко розгортатись і діяти без централізованого командування, що особливо небезпечно у руках іррегулярних формувань.ОАЕ відіграють ключову роль у перекиданні озброєнь RSF, використовуючи Чад і Лівію як транзитні точки. За останній рік через ці канали бойовики отримали бронетехніку, логістичні машини, а також китайські системи FK-2000 і FB-10A.Потрапляння FB-10A до рук RSF демонструє, як локальні конфлікти в Африці стають полем для опосередкованої конкуренції великих держав і регіональних спонсорів. Порушення ембарго та використання китайських систем у несанкціонованих конфліктах може поставити під питання міжнародний контроль над торгівлею зброєю й посилити тенденцію до приватизації високотехнологічних військових засобів у руках недержавних акторів.