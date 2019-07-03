Электросамокат DIGMA C12-6-FB

3 июля 2019, 13:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, стартовал розничные продажи нового электросамоката DIGMA C12-6-FB — самой крупной и «городской» модели в этой продуктовой линейке.Кажется, в этом летнем сезоне в DIGMA решили всерьёз взяться за собственную линию электротранспорта. И это неудивительно: мало кому хочется оказаться в вагоне метрополитена или ползти где-нибудь в середине километрового дорожного затора, когда на улице под тридцать градусов жары. Тем более, если есть вариант с ветерком прокатиться до работы или дома на собственном средстве передвижения — на радость себе и на зависть окружающим.Сегодня наш рассказ об электросамокате DIGMA C12-6-FB — пожалуй, этого «зверя» можно смело отнести к категории городских первооткрывателей. Почему?Благодаря «сидячей» конструкции рамы устройства, большим двенадцатидюймовым колёсам и надёжным дисковым тормозам. А теперь чуть более детально о новинке от DIGMA.Как и предшествующие модели электросамокатов, C12-6-FB получил алюминиевую раму, всё ту же складную конструкцию, но с одной лишь особенностью: водитель располагается на самокате сидя, как на байке или скутере.В роли движущей силы C12-6-FB выступает электродвигатель мощностью в 250 Вт. Мотор, в свою очередь, питает литий-ионный аккумулятор, ёмкость которого составляет 6000 мАч. Время полного заряда аккумулятора —5 часов; максимальное расстояние, которое можно преодолеть на одном заряде равно 20 километрам. При этом, вес райдера не должен превышать 100 килограмм.Указанные выше технические параметры позволяют разгонять новый электросамокат до достаточно внушительной скорости: 25 км/час. Справедливости ради отметим, что производитель установил на C12-6-FB искусственный ограничитель скорости с отсечкой на пороге 20 км/час. Сделано это исключительно в целях безопасности.Кроме того, самокат снабдили мощными дисковыми тормозами, как сзади, так и спереди. Что касается максимального угла подъёма, то он составляет 5°, чего вполне достаточно для среднестатистических заездов по маршруту «работа-дом».В принципе, можно смело не ограничивать себя: надувные шины устройства позволяют катать с равноценным комфортом как в городской среде, так и на пересечённой местности. Кстати, катать можно как днём, так и в вечернее время: у нового электросамоката есть передняя и задняя фары — освещать путь и обозначать свои габариты во время движения.Как и остальные электробайки от DIGMA, C12-6-FB оснащён функцией круиз-контроля. Значит, поддерживать необходимую вам скорость проще простого: нажал кнопку, выкрутил ручку и всё — можно наслаждаться приятным летним ветерком, обдувающим лицо.На рулевой рейке C12-6-FB расположились кнопка питания, индикатор заряда батареи, ручка акселератора, переключатель света передней/задней фары, кнопка активации круиз-контроля, включения/выключения питания, рычаги переднего и заднего тормоза и звонок — салютовать двухколёсным «братьям».В комплект поставки входит электросамокат DIGMA C12-6-FB, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.