Электросамокаты DIGMA HF5.5-6, HF6.5-6, HF8.5-4 и HF8.5-8-ST

9 апреля 2019, 12:15

DIGMA анонсировал начало продаж четырёх новых моделей продуктов для спорта и отдыха: электросамокатов DIGMA HF5.5-6 и HF6.5-6, а также двух моделей из «старшей» линейки – DIGMA HF8.5-4 и HF8.5-8-ST.Каждая из новинок оснащена мотором мощностью 250 Вт, имеет удобную и лёгкую складную раму, а также переднюю фару для более комфортного передвижения в условиях недостаточной освещённости.Представленные модели электросамокатов различаются размером и типом колёс. У DIGMA HF5.5-6 и HF6.5-6 они выполнены из цельного материала, диаметрысоставляют 5.5” и 6.5” соответственно. У «большеколёсных» моделей разная ёмкость заряда аккумулятора – 4000 и 7500 мАч. Есть и определённые конструктивные особенности: модель DIGMA HF8.5-8-ST укомплектована регулируемым сиденьем, которое монтируется и снимается по желанию пользователя.В отличие от своих «младших братьев», модели HF8.5-4 и HF8.5-8-ST снабжены шинами камерного типа и увеличенного диаметра 8.5”. Это может быть удобно тем, кто планирует передвигаться на самокате не только по городу, но и по пересечённой местности.Благодаря этому, устройства способны развивать бoльшую – до 25 км/ч* – максимальную скорость. Максимальная скорость электросамокатов DIGMA HF5.5-6 и HF6.5-6 составляет 18 км/ч. Две эти модели способны передвигаться в трёх скоростных режимах, ручка переключения которых вынесена на рулевую рейку. В моделях DIGMA HF8.5-4 и HF8.5-8-ST скорость регулируется плавно.Все перечисленные модели имеют функцию круиз-контроля: она активируется при удержании ручки акселератора в одном положении в течение 6 секунд.Производитель оснастил электросамокаты DIGMA HF5.5-6 и HF6.5-6 электронным передним и задним ножным тормозами; модели HF8.5-4 и HF8.5-8-ST имеют только один, но более мощный и эффективный задний дисковый тормоз.Все новые модели снабжены безопасными и надёжными литий-ионными аккумуляторами. На DIGMA HF5.5-6 и HF6.5-6 установлены батареи ёмкостью в 6000 mAh. У DIGMA HF8.5-4 ёмкость составляет 4000, а у HF8.5-8-ST целых 7500 мАч. Время полной зарядки аккумулятора у представленных моделей электросамокатов занимает от 5 до 6 часов.На одном заряде батареи можно преодолеть расстояние от 10 до 12 километров. Абсолютный чемпион среди всех четырёх «собратьев» - DIGMA HF8.5-8-ST. Электросамокат этой модели способен проехать дальше всех остальных без дополнительной подпитки от сети: до 28 километров.Минимальная и максимальная нагрузка для всех электросамокатов – 15 и 100 килограмм. Максимальный угол подъёма равен 5° для всех перечисленных моделей.На рулевой рейке всех представленных электросамокатов от DIGMA расположена передняя фара, достаточно мощная для комфортной езды в условиях недостаточной освещённости. «Старшие» модели DIGMA HF8.5-4 и HF8.5-8-ST также снабжены задним габаритным огнём, который начинает мигать при снижении скорости. Это дополнительная мера безопасности при торможении: прерывающийся световой сигнал предупредит остальных участников дорожного движения об этом.У моделей самокатов HF5.5-6 и HF6.5-6 рядом с фарой в передней части руля также размещён TN LCD-дисплей с диагональю 1.5”. На него выводится информация о включённой передаче, пройденной дистанции, показания тахометра и одометра и скорости передвижения.Кроме того, функциональный экран электросамокатов снабжён индикаторами текущего заряда и рабочего напряжения батареи, режима круиз-контроля, а также индикаторами неисправности электронного тормоза, двигателя и дросселя.В комплект поставки моделей HF5.5-6 и HF6.5-6 входит: электросамокат, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон. В комплект поставки DIGMA HF8.5-4 и HF8.5-8-ST дополнительно входят 1х3 мм шестигранный ключ, насадка для подкачки колес и 4x10 мм винт.