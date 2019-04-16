DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, анонсировал начало продаж двух абсолютно новых продуктов для активного отдыха, спорта и хобби: гироскутеров DIGMA TA-65 и DIGMA TB-105. Кроме того, на борту у каждого из гиробордов есть фары и Bluetooth-колонка.
Гироскутеры DIGMA TA-65 и DIGMA TB-105 имеют схожие характеристики. Суммарная мощность каждого устройства составляет 250 Вт, максимальная скорость – 15 км/ч. В целях безопасности на двигатели обеих новинок от DIGMA установлен ограничитель до 12 км/час.
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Как DIGMA TA-65, так и DIGMA TB-105 оснащён литий-ионным аккумулятором ёмкостью в 4000 mAh. Зарядить его полностью можно всего за 120 минут. При умеренном стиле езды одного полного объёма заряда достаточно, чтобы проехать расстояние до 12 километров.
Минимальная и максимальная нагрузка для обоих гироскутеров равна 15 и 100 килограммам. Таким образом, пользоваться устройствами без каких-либо ограничений могут и взрослые, и дети.
Основное различие между двумя моделями – размер колёс и максимально возможный угол подъёма. У гироборда DIGMA TA-65 радиус колеса равен 6,5 дюймам, максимальный угол подъёма составляет 15°. Благодаря меньшему весу (8,5 против 10,1 кг) и размеру колёс эта модель больше подходит начинающим райдерам.
А вот DIGMA TB-105 может похвастаться большим радиусом колёс – 10 дюймов, однако максимальный угол подъёма у этой модели равен 5°. Тем не менее, функция самобалансировки доступна в обеих моделях. Она работает таким образом, что скутер сохраняет горизонтальное положение, когда стоит на месте, а также отслеживает положение тела наездника во время движения. Это значит, что гиробордами легко смогут пользоваться люди с любым весом, настройки самобаланса делают это возможным. Минимальный рекомендованный возраст использования гироскутеров DIGMA TA-65 и DIGMA TB-105 – 6 лет.
Встроенная в обе модели портативная акустика работает по протоколу Bluetooth. Можно быстро подключиться к колонке и слушать музыку прямо со своего смартфона во время движения или стоянки. Эта сделает каждую выездную прогулку по-настоящему увлекательной.
Фары, расположенные в передней нижней части DIGMA TA-65 и DIGMA TB-105, делают возможной езду даже с наступлением сумерек. Лучше видимость – больше уверенности и контроля на дороге!
В комплект поставки входит сам гироскутер, зарядное устройство, руководство пользователя и сумка-чехол для удобной транспортировки.
Технические характеристики DIGMA TA-65 и DIGMA TB-105
Диаметр колеса: 6,5” и 10"
Общая мощность: 250 Вт
Максимальная скорость: 15 км/ч
Максимальный угол подъема: 5° и 15°
Минимальный рекомендованный возраст: 6 лет
Максимальная нагрузка: 100 кг
Минимальная нагрузка: 15 кг
Запас хода на одном заряде: 12 - 28 км
Поддержка Bluetooth: да
Тип батареи: Li-Ion
Ёмкость батареи: 4000 mAh
Время полного заряда: 120 минут
Индикатор заряда на корпусе: да
Вес: 8.5 и 10.1 кг
Размеры: 60 х 18 х 18 см и 62 х 25 х 22 см
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