Смарт-часы DIGMA Smartline S9m

1 апреля 2019, 12:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил умные часы DIGMA Smartline S9m.

Устройство сочетает в себе широкий функционал для занятий фитнесом и отслеживания показателей здоровья.

DIGMA Smartline S9m



Умные часы DIGMA Smartline S9m помогают вести постоянное наблюдение за собственным здоровьем и самочувствием, не исключая полезные мультимедиа возможности.



Умные часы помогут эффективнее заниматься спортом, благодаря встроенному фитнес-трекеру с отслеживанием количества пройденных шагов и расстояния. Вместе с этим они посчитают количество сожжённых калорий, что поможет правильно рассчитывать питание при диете.



Часы помогут сделать тренировку максимально комфортной: прогноз погоды подскажет, как лучше одеться на пробежку, а с помощью управления плеером можно подобрать подходящую музыку.



Смарт-часы помогут при создании снимков - можно просто зафиксировать смартфон, отойти и сфотографировать себя без таймера, просто нажав клавишу на часах.



Встроенные в часы уведомления не дадут пропустить звонки, SMS и важные сообщения из соцсетей или мессенджеров.



Средний уровень сердцебиения для взрослого человека составляет от 60 до 80 ударов в минуту. Пульсометр в режиме мониторинга помогает отслеживать текущий уровень частоты сердцебиения.



Встроенный пульсоксиметр даст информацию о насыщении артериальной крови кислородом. Если показатель сатурации на смарт-часах меньше 95% - это важный повод обратиться к врачу.



Часы оснащены функцией тонометра. Возможность измерения давления будет особенно важна старшему поколению и метеозависимым людям.



Умные часы подскажут о текущем состоянии вашего сна: соберут показатели длительности и фаз сна. Функция вибро-будильника поможет просыпаться без громких звуков для себя и родных.



Смарт-часы легко настраиваются прямо со смартфона под управлением Android и iOS при помощи мобильного приложения.



Функциональность часов обеспечивает процессор nRF52832 от норвежской компании Nordic Semiconductor на базе ядра ARM Cortex-M4F с поддержкой Bluetooth 5.0.



В часах установлен яркий цветной IPS экран с разрешением 240х240 пикселей. Автономная работа устройства составляет до одной недели.



В комплектацию входит: смарт-часы, клипса для зарядки, руководство пользователя, гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA Smartline S9m:



Экран: IPS, 1.2” 240x240

Процессор: nRF52832 QFAA

Батарея: Li-Polymer, 200 mAh

Bluetooth: 4.2/5.0

Влаго и пылезащита

Время работы: до 7-ти дней

Датчик сердечного ритма

Тонометр

Пульсоксиметр (датчик уровня кислорода в крови)

Счётчик калорий

Шагомер

Анализатор сна

Измерение пройденного расстояния

Поиск телефона

Прогноз погоды

Управление аудиоплеером

Дистанционный спуск затвора

Возможность получения уведомлений и сообщений

Поддержка Android и iOS: Да

Цвет: чёрный (корпус)

Вес: 60 г (без ремешка), 172 г (с ремешком)

Размеры: 47.5х35х11.3 мм