Смарт-часы DIGMA Smartline S9m

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил умные часы DIGMA Smartline S9m.
Устройство сочетает в себе широкий функционал для занятий фитнесом и отслеживания показателей здоровья.
DIGMA Smartline S9m
Умные часы DIGMA Smartline S9m помогают вести постоянное наблюдение за собственным здоровьем и самочувствием, не исключая полезные мультимедиа возможности.
Умные часы помогут эффективнее заниматься спортом, благодаря встроенному фитнес-трекеру с отслеживанием количества пройденных шагов и расстояния. Вместе с этим они посчитают количество сожжённых калорий, что поможет правильно рассчитывать питание при диете.
Часы помогут сделать тренировку максимально комфортной: прогноз погоды подскажет, как лучше одеться на пробежку, а с помощью управления плеером можно подобрать подходящую музыку.
Смарт-часы помогут при создании снимков - можно просто зафиксировать смартфон, отойти и сфотографировать себя без таймера, просто нажав клавишу на часах.
Встроенные в часы уведомления не дадут пропустить звонки, SMS и важные сообщения из соцсетей или мессенджеров.
Средний уровень сердцебиения для взрослого человека составляет от 60 до 80 ударов в минуту. Пульсометр в режиме мониторинга помогает отслеживать текущий уровень частоты сердцебиения.
Встроенный пульсоксиметр даст информацию о насыщении артериальной крови кислородом. Если показатель сатурации на смарт-часах меньше 95% - это важный повод обратиться к врачу.
Часы оснащены функцией тонометра. Возможность измерения давления будет особенно важна старшему поколению и метеозависимым людям.
Умные часы подскажут о текущем состоянии вашего сна: соберут показатели длительности и фаз сна. Функция вибро-будильника поможет просыпаться без громких звуков для себя и родных.
Смарт-часы легко настраиваются прямо со смартфона под управлением Android и iOS при помощи мобильного приложения.
Функциональность часов обеспечивает процессор nRF52832 от норвежской компании Nordic Semiconductor на базе ядра ARM Cortex-M4F с поддержкой Bluetooth 5.0.
В часах установлен яркий цветной IPS экран с разрешением 240х240 пикселей. Автономная работа устройства составляет до одной недели.
В комплектацию входит: смарт-часы, клипса для зарядки, руководство пользователя, гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA Smartline S9m:
Экран: IPS, 1.2” 240x240
Процессор: nRF52832 QFAA
Батарея: Li-Polymer, 200 mAh
Bluetooth: 4.2/5.0
Влаго и пылезащита
Время работы: до 7-ти дней
Датчик сердечного ритма
Тонометр
Пульсоксиметр (датчик уровня кислорода в крови)
Счётчик калорий
Шагомер
Анализатор сна
Измерение пройденного расстояния
Поиск телефона
Прогноз погоды
Управление аудиоплеером
Дистанционный спуск затвора
Возможность получения уведомлений и сообщений
Поддержка Android и iOS: Да
Цвет: чёрный (корпус)
Вес: 60 г (без ремешка), 172 г (с ремешком)
Размеры: 47.5х35х11.3 мм