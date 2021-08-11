Xiaomi снизил цены на электросамокаты

11 августа 2021, 19:33

Известный китайский бренд электроники, в каталоге товаров которого также представлен компактный электротранспорт, анонсировал ряд скидок на свои электросамокаты.

Электросамокат, который совсем недавно казался чем-то фантастическим и претендовал скорее на название elektro samokat, сегодня вещь настолько обыденная для любого большого города в Украине, что производители идут на крайние меры, чтобы их продукция пользовалась спросом большим, чем у конкурентов.

Решили быть в тренде и в компании Xiaomi, которая представила обновленный прайс на популярные модели миниатюрного электротранспорта.

Согласно обновленному предложению бренда, сегодня со скидкой от одной до трех тысяч гривен можно купить следующие модели:

- Mi Electric Scooter 1s Black — минус 1000 грн;

- Mi Electric Scooter Pro 2 Black — минус 3000 грн;

- Mi Electric Scooter Essential Black — минус 3000 грн.

Особенности электросамокатов

1s Black

Модель, одна из наиболее популярных в Украине, отлично адаптирована для городских условий. При весе всего 12,5 кг она рассчитана на максимальный вес наездника 100 кг и может спокойно ездить в гору по улицам с уклоном до 14 градусов.

Самокат с корпусом из высокопрочного алюминиевого сплава развивает скорость до 25 км/ч в спортивном режиме, до 20 км/ч - в стандартном городском ритме, и до 5 км/ч, если владелец курсирует в плотном пешеходном трафике или, например, прогуливается с друзьями, но не готов идти пешком.

В данной модели реализована специальная технология рекуперации механической энергии в электрическую, еще буквально 10-15 лет доступная только в автомобилях Формулы-1. В движение самокат приводит мощный 250 ваттный электродвигатель.

На самокате установлены 8,5-дюймовые устойчивые к проколам шины, а заднее колесо оборудовано дисковым тормозом. Тормозить также помогает и переднее ведущее колесо, которое при торможении также рекуперирует энергию.

Запас хода модели — 30 км.

Конечно, в Xiaomi позаботились и о безопасности водителя при недостаточной освещенности и снабдили самокат яркой фарой на 2 ватта.

Самокат умеет оповещать пилота о запасе хода по Bluetooth, а сложить его можно всего за три секунды.

Более серьезная и более мощная модель в линейке самокатов бренда, Pro 2 Black оборудован мотором на 300 ватт и способен поднимать водителя весом до 100 кг в гору под углом до 20 градусов.

Для заряда батареи емкостью 12,8 Ач владельцу понадобится всего одна ночь (восемь часов), а запас хода при 100% емкости — до 45 км. Этого как правило достаточно для двух-трех дней передвижения по городу.

Вес самоката — 14,2 кг.

Младшая модель в линейке самокатов Xiaomi которую сегодня можно приобрести у одного из украинских дилеров всего за 9000 грн.

Самокат с двигателем на 250 ватт способен проехать с водителем весом 100 кг на расстояние до 20 км со скоростью 20 км/ч и преодолевать подъем в гору с углом 10 градусов.

Конечно, как и другие модели компании, он имеет складной механизм для удобства хранения и транспортировки в автомобиле и общественном транспорте, и может связываться со смартфоном владельца по Bluetooth.

Самокат снабжен батареей емкостью 5,1 Ач, для полного заряда которой нужно всего 3,5 часа.