ТМ ERGO представила свой первый электротранспорт

Электротранспорт прочно занял достойное место в нашей жизни, став отличной альтернативой роликам или скейтборду для активного отдыха и прогулок.
Прогулки на электротранспорте приносят не только удовольствие, но также и пользу: развивается вестибулярный аппарат и улучшается координация. К тому же, при помощи гироборда вы можете разнообразить ежедневный выгул собаки или прогулки в парке с коляской.
Эти современные и компактные виды персонального транспорта одновременно интеллектуальны и просты в управлении, удобны и практичны. Они вызывают восхищение не только у детей и молодежи, но также отлично подходят уже взрослым поклонникам инновационных технологических решений.
Простота в управлении и обслуживании, безопасность и компактность при хранении придают этому транспортному средству преимущество даже по сравнению с велосипедом.
ТМ ERGO предлагает 4 модели гиробордов: ERGO Storm G101, ERGO Tsunami G102, ERGO Tornado G652 и Typhoon G651 в двух цветовых вариантах, а также один электросамокат ERGO Wind F2 Black.
Модельный ряд отличается между собой диаметром колес, мощностью, максимальной скоростью и другими техническими характеристиками, что позволяет индивидуально подобрать максимально удобный вид транспорта.
Все эти гаджеты имеют неизменную общую черту - высокое качество и надежность, что подтверждается 10-летним присутствием бренда ERGO на рынке.
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