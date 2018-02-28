Новинки от ERGO для занятий фитнесом

28 февраля 2018, 9:15

Бренд ERGO расширил ассортимент своих мобильных гаджетов, выпустив новинки в категории фитнес - смарт-часы и фитнес-браслет.



Новинки от ТМ ERGO призваны помогать любителям активного образа жизни быть всегда в отличной форме, предоставляя много полезной информации о состоянии здоровья и уровене физической активности владельца. Все спортивные гаджеты от ERGO изготовлены из лучших материалов и имеют надежный конструктив, защищённый от воздействия влаги и пыли.



Спортивные часы ERGO Sport GPS HR Watch S010 имеют привлекательный современный дизайн и содержат высокотехнологичную начинку внутри прочного корпуса. Многочисленные датчики позволяют отслеживать показатели пульса, мониторить сон, считать пройденные шаги и записывать маршруты передвижения. Перечень предустановленных спортивных программ включает бег по пересеченной местности, пешие прогулки, бег в зале, классический бег, вело прогулки, пеший туризм и тому подобное.

Готовые тренировочные профили позволяют сконцентрироваться на спорте, а не на настройках спортивных часов, и значительно облегчают пользование этим гаджетом. Смарт-часы ERGO Sport GPS HR Watch S010 идеально работают со смартфонами под управлением Android и IOS, позволяя получать множество дополнительных возможностей на большом экране: совершать звонки, принимать сообщения из социальных сетей и напоминание календаря, отслеживать геолокацию на большой карте и получать отчеты о состоянии своего организма.



Кроме того, интеграция в облачный сервис Strava позволяет делиться своими спортивными достижениями с единомышленниками со всего мира и легко переходить с одного фитнес-устройства на другое без потери данных.



Фитнес-трекер ERGO Fit Band HR BP F010 - это одновременно и стильный аксессуар, и полезный помощник для каждого, кто ведет активный образ жизни. Этот гаджет считает пройденные за определенный промежуток времени шаги, следит за фазами сна, сердцебиением, оксигенацией и кровяным давлением и всегда держит своего владельца проинформированным о состоянии его здоровья.



Модель ERGO Fit Band HR BP F010 легко подключается к смартфону или планшету и транслирует детализированную информацию на большой экран. Беспроводное соединение с портативной электроникой позволяет с легкостью настраивать любые функции в трекере и удобно хранить показатели в специальном программном обеспечении, которое можно бесплатно загрузить в App Store или Google Play. Корпус фитнес-трекера ERGO Fit Band HR BP F010 надежно защищен от попадания влаги и пыли по стандарту ІР67.