Amazon улучшила продвинутый фитнес-браслет Halo

Amazon выпустила в августе фитнес-браслет Halo для тщательного отслеживания состояния здоровья пользователя.
Браслет стоимостью $99,99 предоставляет доступ к приложению Halo и поставляется с шестимесячной подпиской на сопутствующие медицинские услуги. Устройство было представлено в рамках семейства продуктов «Day 1», но до сих пор оно было доступно потребителям только по приглашению, а теперь его смогут купить все желающие.
Браслет конкурирует с Apple Watch и устройствами от Fitbit. Amazon разработала Halo, чтобы обеспечить всестороннее представление о личном здоровье и благополучии пользователей, включив в него среди прочего функции, которые измеряют процентное содержание жира в организме, уровень активности, сон, а также инструмент, который отслеживает эмоциональное состояние пользователя по тону его голоса.
Ранние отзывы не были благоприятными. Газета Washington Post, например, недавно сообщила, что «Halo собирает самую детальную личную информацию среди подобных современных гаджетов для здоровья, предоставляя потребителям взамен минимум полезных услуг».
Amazon заявила, что внесла улучшения в Halo на основе отзывов пользователей, получивших устройство по приглашениям. Среди новшеств — функциональность Insights, которая показывает тенденции или закономерности конкретного человека в зависимости от активности и сна, а также тона голоса, например, указывая на периоды пика позитива и энергичности.
Устройство также предлагает тренировки от ряда популярных фитнес-брендов, таких как Orangetheory Fitness, Aaptiv и Openfit. Halo представляет собой первую попытку Amazon выйти на рынок носимых устройств для фитнеса. Аппаратный бизнес компании традиционно был сосредоточен на домашних устройствах, таких как семейство интеллектуальных динамиков Echo и потоковых видеоустройств Fire TV. В течение многих лет ожидалось, что Amazon выйдет на рынок носимых устройств, и это произошло. Посмотрим, удастся ли компании добиться выдающихся успехов в этой области.
(С) 3dnews