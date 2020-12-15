Amazon улучшила продвинутый фитнес-браслет Halo

15 декабря 2020, 9:15

Amazon выпустила в августе фитнес-браслет Halo для тщательного отслеживания состояния здоровья пользователя.

Браслет стоимостью $99,99 предоставляет доступ к приложению Halo и поставляется с шестимесячной подпиской на сопутствующие медицинские услуги. Устройство было представлено в рамках семейства продуктов «Day 1», но до сих пор оно было доступно потребителям только по приглашению, а теперь его смогут купить все желающие.

Браслет конкурирует с Apple Watch и устройствами от Fitbit. Amazon разработала Halo, чтобы обеспечить всестороннее представление о личном здоровье и благополучии пользователей, включив в него среди прочего функции, которые измеряют процентное содержание жира в организме, уровень активности, сон, а также инструмент, который отслеживает эмоциональное состояние пользователя по тону его голоса.



Ранние отзывы не были благоприятными. Газета Washington Post, например, недавно сообщила, что «Halo собирает самую детальную личную информацию среди подобных современных гаджетов для здоровья, предоставляя потребителям взамен минимум полезных услуг».