Стильный фитнес-браслет Ritmix RFB-460

5 апреля 2023, 12:15

Занятия спортом да и просто активный образ жизни помогают сохранить молодость, красоту и здоровье.

Вы можете делать первые шаги в этом направлении или быть уже продвинутым спортсменом, но в любом случае для вас останутся актуальными вопросы контроля физических нагрузок и отслеживания показателей состояния организма. И в этом вам поможет стильный и функциональный фитнес-браслет Ritmix RFB-460.

Важная особенность браслета, выгодно отличающая его от конкурентов, — большой дисплей диаметром 1,3 дюйма, изготовленный по современной технологии TFT LCD и поддерживающий высокое разрешение — 240×240 пикселей.Браслет оснащен модулем Bluetooth версии 5.0 и имеет совместимость с устройствами на базе операционных систем iOS и Android (рекомендуется использовать приложение FitPro). Версия программного обеспечения полностью русифицирована, поэтому вы с лёгкостью разберётесь в управлении и настроите гаджет под себя.Ну а главное предназначение Ritmix RFB-460 — это мониторинг состояния здоровья, что будет полезно для пользователей любых возрастов и уровней подготовки. Так, измерение уровня кислорода в крови поможет предупредить гипоксию (недостаточность поступления кислорода в ткани), а встроенные датчики кровяного давления и пульса не допустят вашего переутомления и других нежелательных последствий тренировок. Всем непременно понравится функция подсчёта шагов, а опытные пользователи оценят режим мульти-спорт, в котором можно переходить между типами деятельности и продолжать просматривать показатели. Например, вы можете переключаться между ездой и бегом и посмотреть общее время пройденного расстояния.После активностей в течение дня необходим отдых. Ritmix RFB-460 умеет отслеживать состояние вашего организма не только во время бодрствования, но и, когда вы спите. Благодаря функции мониторинга сна можно зафиксировать его фазы и продолжительность. Вы сможете организовать отдых самым правильным образом, так что восстановлению сил ничто не помешает.Отдельно стоит упомянуть прочие приятные мелочи, предусмотренные в Ritmix RFB-460. Например, вы сможете заниматься в сырую погоду — корпус браслета имеет влагозащиту от брызг. Об оповещениях со смартфона вас уведомит вибросигнал, при этом сами оповещения сохраняются в памяти браслета.Конечно, мы не забыли об автономности: ёмкий литий-полимерный аккумулятор на 150 мА·ч обеспечит работу браслета от одной зарядки — до 120 часов!Благодаря продуманному дизайну и оптимальным габаритам (48 ×44 ×13 мм, вес 45 г) фитнес-браслет Ritmix RFB-460 будет превосходно смотреться на руке любого размера. Силиконовый ремешок шириной 22 мм надежно удержит гаджет даже во время самых интенсивных тренировок, а два варианта цвета ремешка — серый и зеленый — подойдут для создания классического или яркого спортивного образов, соответственно.