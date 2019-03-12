RFB-300 и RFB-500 - новые фитнес-браслеты Ritmix

12 марта 2019, 9:45

Компания Ritmix пополнила модельный ряд фитнес-браслетов двумя новыми моделями — RFB-300 и RFB-500.

Обе новинки отлично подойдут всем тем, кто занимается спортом и ведет активный образ жизни. Фитнес-браслет считает количество сделанных вами шагов, потраченных калорий и многое другое. Новые модели оснащены высокоточным датчиком измерения сердечного ритма. Устройство поможет вам отследить фазы сна, а встроенный будильник не даст проспать. Благодаря функции уведомлений вы никогда не пропустите звонок или сообщения из любого вашего мессенджера.Обе новинки имеют яркий дисплей, на котором четко видна вся необходимая информация. Производители рекомендуют вместе с браслетом использовать приложение Orunning, с помощью которого можно настроить устройство под себя и отслеживать статистику показателей здоровья. Модели подходят к устройствам на платформе iOS и Android, а также совместимы со спортивной программой Google Fit.