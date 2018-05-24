Новые LED-телевизоры ERGO уже в продаже

24 мая 2018, 9:45

Линейка современной телевизионной техники ТМ ERGO пополнилась серией 5020, которая включила в себя три модели с диагоналями 32, 39 и 40 дюймов.



Все три новые модели LED-телевизоров 5020-й серии имеют лаконичный сдержанный дизайн, компактный корпус с узкой дисплейной рамкой и современные технические характеристики. За четкое, яркое изображение с глубокими и сочными цветами отвечает высококачественная IPS-матрица, установленная в каждой модели.

В зависимости от потребностей потребителя и места использования телевизора, в 5020-й серии телевизоров ERGO на выбор доступны 3 наиболее популярные диагонали. В частности, модель ERGO LE32CT5020JP имеет размер диагонали 32 дюйма, который является оптимальным для использования как в качестве основного телевизора, так и в качестве дополнительного, например, в спальне. Модели ERGO LE39CT5020JP и ERGO LE40CT5020JP с диагоналями 39 и 40 дюймов соответственно станут отличным выбором для просмотра любого видеоконтента в гостиной и позволят собрать большой круг зрителей за одним экраном.



Широкие мультимедийные возможности новых телевизоров ERGO 5020-й серии обеспечиваются наличием TV-тюнера, поддерживающего современный стандарт цифрового вещания Т2, а также встроенного мультимедийного плеера, благодаря чему телевизоры имеют возможность проигрывать графические, видео и аудиофайлы популярных форматов без дополнительного оборудования прямо с USB- носителя.