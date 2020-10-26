Смарт-телевизоры ERGO 2020 года

26 октября 2020, 14:15

Бренд ERGO представил обновленный модельный ряд смарт-телевизоров в стильном безрамочном дизайне, оснащенных новейшими матрицами и современной программной оболочкой на основе Android 9.



Новые телевизоры имеют целый ряд удачных технологических решений, а также впечатляюще стильный дизайн благодаря безрамочным корпусам. Новинки модельного ряда 2020 также отличаются использованием самых современных ADS-матриц и других электронных компонентов от ведущих мировых производителей, среди которых BOE, Innolux, Mediatek, Hisilicon и CVTE. Это дает возможность создать высокотехнологичные телевизоры с отличными характеристиками: широкими углами обзора, более глубокой цветопередачей, значительно повышенными показателями яркости и контрастности экрана при достаточно малом энергопотреблении и т.д. В результате пользователь видит на экране сочные, насыщенные цвета, высокую контрастность с глубоким черным и ярким белым, а также получает возможность смотреть телевизор даже под очень острым углом. Все эти преимущества потребитель чувствует буквально с первых минут знакомства с новой линейкой телевизоров ERGO.

Кроме этого, в новой линейке телевизоров ERGO установлена программная оболочка EUI собственной разработки на базе ОС Android 9, что позволило максимально адаптировать и оптимизировать программный код под аппаратную платформу. Результатом является простая и понятная структура меню, а также быстрая и стабильная работа оболочки и приложений в ней.



В модельный ряд телевизоров ERGO 2020 входят три серии 6000 Novel, 7000 Silver и 8000 Intelligent. Каждая серия имеет свои особенности и включает несколько моделей с различными диагоналями экранов.



В серию 6000 Novel входят модели ERGO 24DHS6000, ERGO 32DHT6000, ERGO 32DHS6000, ERGO 43DUS6000 и ERGO 50DUS6000. Модели с матрицами 24 "и 32" имеют разрешение HD 1366x768, а модели 43 "и 50" оснащены матрицами с разрешением UHD 3840х2160 пикселей. В комплекте с каждым телевизором поставляется фирменный пульт с кнопкой прямого доступа к сервису MEGOGO.



Серия 7000 Silver включает в себя модели ERGO 32DHS7000, ERGO 43DFT7000, ERGO 43DFS7000 и ERGO 43DUS7000 с экранными диагоналями от 32 "до 43" и разрешением HD, FullHD и UltraHD. Телевизоры этой линейки отличаются безрамочными корпусами серебристого цвета, наличием смарт-пульта 3-в-1 с возможностью голосового управления, а также поддержкой Bluetooth-соединения.

Серия 8000 Intelligent включает модели ERGO 55DUS8000 и ERGO 65DUS8000, оснащаемые ADS-матрицами от BOE с диагоналями соответственно 55 "и 65" с разрешением UHD 3840x2160. Новинки комплектуются смарт-пультом 3-в-1 с возможностью голосового управления, имеют встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi, а также поддерживают технологию улучшения звучания Deep Sound.Новые телевизоры ERGO отличаются как внешней привлекательностью и функционалом, так и надежностью. Бренд ERGO полностью уверен в качестве своей продукции и поэтому дает расширенную трехлетнюю гарантию на свои телевизоры обновленного модельного ряда 2020 года.