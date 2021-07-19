ERGO представляет телевизоры на базе web OS

19 июля 2021, 14:45

ERGO стал одним из первых брендов на украинском рынке, который получил лицензию на операционную систему webOS и выпустил серию современных смарт-телевизоров на базе этой платформы.

Современные телевизоры от бренда ERGO уже не первый год пользуются большой популярностью у украинских потребителей благодаря своей премиальной картинке. Новые матрицы и другие компоненты от лучших мировых производителей позволяют телевизорам ERGO демонстрировать высокий уровень качества изображения и конкурировать с элитными торговыми марками. Теперь в списке преимуществ телевизионной техники ERGO появился еще один козырь – поддержка платформы webOS.



Операционная система webOS – фирменная разработка компании LG, которая ранее была доступна только в телевизорах этого южнокорейского бренда. Сейчас LG решил предоставлять лицензии на свою платформу тем производителям, продукция которых соответствует высоким стандартам LG. Бренд ERGO одним из первых в Украине прошел сертификацию и благодаря подтвержденному высокому качеству своих телевизоров получил лицензию на LG webOS.



Новые телевизоры ERGO с webOS доступны в диагоналях 43, 55 и 65 дюймов, имеют утонченный безрамочный дизайн и оснащены высокотехнологичными ADS-матрицами с разрешением 4К. Кроме отличного изображения, новые модели также характеризуются мощным звучанием благодаря 20-ватной аудиосистеме, воспроизводящей звонкие высокие частоты и глубокие и насыщенные басы.



Но главная изюминка новых телевизоров ERGO – операционная система webOS, которая делает новинки максимально простыми и удобными в использовании. Потребитель уже «из коробки» получает полностью готовый для полноценного пользования телевизор, в который не надо устанавливать много новых программ, искать обновления, разбираться с настройками и т.д. Телевизор сам подстроится под украинского пользователя и предложит приложения сервисов Megogo, Sweet.TV, OLL.tv с возможностью просмотра украинских IPTV-каналов, а также рекомендации фильмов и другого контента в соответствии с типом приложения. Кроме платных сервисов, webOS предлагает приложение LG Channel с широкими возможностями просмотра бесплатного контента.

Работает webOS очень быстро, стабильно и надежно, ведь ее поддержкой занимаются те же южнокорейские специалисты, которые обслуживают телевизоры LG. Обновления всех приложений работают в автоматическом режиме. Очень удобной и практичной «фишкой» webOS также является поддержка специального пульта-указки Magic Remote, который работает как компьютерная мышь.Новые телевизоры ERGO под управлением webOS имеют отличные шансы завоевать сердца и глаза тех пользователей, которые подыскивают себе современный смарт с разрешением 4К, большой диагональю, а также с максимальной простотой и эргономичностью в пользовании без лишних хлопот.