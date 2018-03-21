LG будет расширять возможносей webOS

21 марта 2018, 11:15

Компания LG Electronics (LG) подписала соглашение о сотрудничестве с федеральным государственным органом Южной Кореи, цель которого – расширение возможностей и функционала webOS, а также продвижение философии бренда «Открытая платформа, открытое партнерство и открытое подключение».

Национальное агентство по продвижению IT-технологий в индустрии (NIPA) – государственный орган при Министерстве Науки и ICT (Информационные и коммуникационные технологии) в Южной Корее, отвечающий за развитие IT-сектора в стране. Согласно рекомендациям NIPA LG направит бизнес-предложения по развитию webOS сотням стартапов, и составит список наиболее привлекательных организаций, которые смогут обеспечить логистическую и техническую поддержку с целью коммерциализации технологии. При поддержке LG стартапы примут участие в международных мероприятиях, таких как Open Source Summit и OSCON, чтобы поделиться своими идеями и инициативами с другими лидерами мнения.С целью расширения присутствия webOS на глобальном рынке, LG разработал версию платформы с открытым исходным кодом – webOS Open Source Edition. Версия доступна по ссылке http://webosose.org. Разработчики могут скачать бесплатный исходный код, а также воспользоваться преимуществами соответствующих инструментов, инструкций и форм на веб-сайте, и познакомиться ближе с возможностями платформы webOS для «умных» устройств. Выгоды webOS найдут для себя и новые разработчики, поскольку платформа является многозадачной ОС на базе Linux, а также поддерживает HTML5 и CSS3.«В 2013 году компания LG впервые начала использовать платформу webOS для линейки смарт-телевизоров, видя огромный потенциал технологии, – сказал д-р П. Парк, главный технический директор компании LG Electronics. – С того времени webOS существенно эволюционировала и видоизменилась. На данный момент мы готовы выйти за пределы использования платформы только в телевизорах, сместив фокус на успешную и эксклюзивную группу операционных систем. Мы осуществляем переход от webOS приложения до webOS веб-интерфейса, истинные возможности которого еще предстоит увидеть».