LG анонсировала систему IVI на основе WEBos

25 сентября 2019, 14:15

В этом году, на Международном автосалоне (IAA) компания LG Electronics (LG) представила новую систему, которая объединяет webOS Auto In-Vehicle Infotainment (IVI) от LG с платформой Connected Vehicle Platform от Microsoft. IVI использует преимущества webOS Auto и MCVP и может собирать и передавать широкий спектр информации об автомобиле, состоянии водителя, а также использовании приложений.

Новая система передает в службу бизнес-аналитики Microsoft Power BI данные, которые генерирует автомобиль, а также историю использования аудио, видео и навигации через облачный сервис. Это делается для того, чтобы предоставить производителям полный набор данных для повышения удобства работы пользователей, безопасности и жизненного цикла автомобиля. Со временем этот облачный сервис будет встроен в запланированную к выпуску платформу webOS Auto, чтобы улучшить впечатление от пользования автомобилем. Услуги, предоставляемые партнерами, были представлены в системе webOS Auto-based IVI в этом году, на автосалоне IAA.webOS Auto, разработанная на основе программной платформы LG webOS, которая обеспечивает работу миллионов разумных приборов компании — это платформа IVI на базе Linux для автомобилей с выходом в интернет, которая дает производителям комплектного оборудования и непосредственным поставщикам необходимую для создания программного обеспечения производительность и гибкость, основываясь на своем опыте в области умных домов. Компания LG применяет полученные профессиональные компетенции для того, чтобы выводить пользование автомобилем на новый уровень.«В рамках сотрудничества с Microsoft, мы стремимся укрепить автомобильную платформу IVI от LG и ускорить появление автомобилей с выходом в интернет, используя технологии, которыми нас обеспечивает MCVP, — отмечает Хелен Чой, вице-президент подразделения CTO компании LG Electronics. — Мы и в дальнейшем будем развивать экосистему webOS Auto путем предоставления широкого спектра услуг и расширения списка компаний-партнеров».«В быстро растущем мире автомобилей с подключением к интернету, интеграция webOS Auto от LG с платформой Microsoft Connected Vehicle Platform обеспечит автопроизводителям существенные преимущества, предоставляя дифференцированную информацию об автомобиле, основанную на полученных цифровых данных, — объясняет Тара Пракрия, руководитель программ группы партнеров Microsoft Connected Vehicle Platform и Mobility в Microsoft. Сотрудничество компании с LG расширит наши экосистемы и позволит ввести в автомобилях контейнерные цифровые услуги на основе искусственного интеллекта, чем обеспечит новый уровень взаимодействия и функциональных возможностей».