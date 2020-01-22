22 января 2020, 12:15

LG и Luxoft будут вместе заниматься развитием платформы WEBos

Компании договорились о совместном развитии и совершенствовании платформы webOS Auto до позиции лидера рынка. Штаб-квартира проекта будет находиться в Калифорнии.



LG Electronics (LG) и Luxoft, принадлежащий компании DXC Technology, заключили соглашение о совместной разработке и расширении автомобильной платформы webOS Auto.



Соответствующее соглашение 9 января 2020 года, в Лас-Вегасе, во время выставки CES 2020 подписали президент и технический директор компании LG доктор И.П. Парк (I. P. Park), а также Дмитрий Лощинин, исполнительный вице-президент компании DXC Technology, президент и генеральный директор компании Luxoft. Новое предприятие будет находиться в г. Санта-Клара, Калифорния, и должно начать работу в первом квартале 2020 года, тогда же и будет объявлен его руководящий состав.



Новое совместное предприятие LG и Luxoft будет способствовать популяризации и распространению готового к промышленной эксплуатации автомобильного цифрового оборудования, информационно-развлекательной системы, дисплеев для пассажиров (RSE) и системы попутных поездок на основе платформы webOS Auto, и предоставлять их автопроизводителям, операторам коммерческих автомобилей и провайдерам услуг по совместному использованию транспорта. Платформа LG webOS Auto включает в себя возможность работы с мультимедиа, подключения к другим устройствам и управления несколькими дисплеями. В рамках нового совместного проекта будут активно использоваться масштабные ресурсы компании Luxoft с точки зрения сети распространения.



«Умная» платформа webOS – революция от компании LG. Сегодня уже более 70 миллионов телевизоров в мире работают на её базе. Платформа позволяет создавать целую экосистему «умных» сервисов от лидеров рынка, включая стриминговые решения. Благодаря этому LG расширяет свои горизонты, предлагая уникальный потребительский опыт в автомобильной сфере.



«Благодаря сотрудничеству с Luxoft мы планируем улучшить автомобильную платформу LG IVI и ускорить появление подключенных автомобилей за счет максимального использования технологий, - отметил доктор Парк, президент и технический директор компании LG. - Мы продолжим развивать экосистему платформы webOS Auto, предлагая еще более широкий спектр услуг и увеличивая число компаний-партнеров».



«Для Luxoft проект с компанией LG – это новые возможности в части проектирования и внедрения решений для транспортных средств с возможностью сетевого подключения на базе открытых платформ, – заявил г-н Лощинин. – Объединение потенциалов LG и Luxoft обеспечит нам крайне эффективную синергию при развитии платформы webOS Auto и формировании нового потребительского опыта для автопроизводителей и их ключевых партнеров».

