Новые детские смарт-часы ERGO заботятся о спокойствии родителей

1 октября 2019, 10:45

Бренд ERGO представил две новые модели детских часов-трекеров, которые помогут родителям получать информацию о местонахождении детей и постоянно быть с ними на связи.

Обе модели ERGO GPS Tracker Color C020 и ERGO GPS Tracker Color J020 сочетают в себе функции как детских смарт-часов, так и GPS-трекера, удовлетворяя потребности и ребенка, и родителей. Новинки обладают ярким дизайном и хорошей функциональностью. Это стимулирует детей постоянно носить гаджеты на руке, а родители получают гарантию того, что ребенок всегда и везде будет оставаться на связи. Новинки оснащены цветным дисплеем с диагональю 1.4 "дюйма, мощным литиевым аккумулятором емкостью 400 мА/ч и защищены от воздействия влаги по стандарту IPX4. Прочный пластиковый корпус и силиконовый ремешок делают данные смарт-часы одновременно и стильными, и надежными.Среди функциональных особенностей модели ERGO GPS Tracker Color C020 следует отметить наличие встроенной фотокамеры, расположенной над экраном. Модель ERGO GPS Tracker Color J020 отличается наличием датчика снятия часов с руки, который предупреждает родителей в случае, если ребенок специально или случайно избавится от гаджета. Обе модели имеют встроенный фонарик, а также поддерживают функции незаметного прослушивания и экстренного вызова трех предварительно установленных номеров в режиме SOS.Новые детские смарт-часы изготавливаются в двух цветовых решениях корпуса: розовом и синем, поэтому подойдут как мальчикам, так и девочкам.