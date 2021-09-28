28 сентября 2021, 13:15

Facebook приостановила разработку детской версии Instagram

По сообщениям сетевых источников, компания Facebook приостановила разработку детской версии платформы Instagram, которая ориентирована на пользователей младше 13 лет.

Эта новость появилась на фоне нарастающего скандала, связанного с недавней публикацией The Wall Street Journal, в которой говорилось, что Instagram оказывает резко негативное воздействие на психику подростков.

Предполагалось, что в детской версии Instagram не будет рекламы, а публикуемый контент будет соответствовать возрасту пользователей. Кроме того, для регистрации на платформе потребовалось бы получить разрешение родителей. Несмотря на это, американские законодатели и правозащитные организации призвали гиганта социальных сетей пересмотреть свои планы по запуску Instagram Kids.

«Мы продолжим оказывать давление на Facebook, пока они полностью не откажутся от этих планов», — заявил Джош Голин (Josh Golin), исполнительный директор правозащитной организации Fairplay. В сообщении Instagram говорится, что компания не отказывается от запуска детской версии сервиса, но временно приостанавливает его разработку. «Реальность такова, что дети уже подключены к интернету, и мы считаем, что развитие соответствующего их возрасту опыта, предназначенного специально для них, намного лучше для родителей, чем то, что мы имеем сегодня», — говорится в сообщении Instagram.

Напомним, ранее в этом месяце издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорилось, что Instagram пагубно влияет на психическое здоровье подростков. Такие заявления основывались на данных внутренних исследований Facebook, которые попали в руки журналистов.

(C) 3dnews.


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