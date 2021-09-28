Facebook приостановила разработку детской версии Instagram

28 сентября 2021, 13:15

По сообщениям сетевых источников, компания Facebook приостановила разработку детской версии платформы Instagram, которая ориентирована на пользователей младше 13 лет.

Эта новость появилась на фоне нарастающего скандала, связанного с недавней публикацией The Wall Street Journal, в которой говорилось, что Instagram оказывает резко негативное воздействие на психику подростков.

Предполагалось, что в детской версии Instagram не будет рекламы, а публикуемый контент будет соответствовать возрасту пользователей. Кроме того, для регистрации на платформе потребовалось бы получить разрешение родителей. Несмотря на это, американские законодатели и правозащитные организации призвали гиганта социальных сетей пересмотреть свои планы по запуску Instagram Kids.



«Мы продолжим оказывать давление на Facebook, пока они полностью не откажутся от этих планов», — заявил Джош Голин (Josh Golin), исполнительный директор правозащитной организации Fairplay. В сообщении Instagram говорится, что компания не отказывается от запуска детской версии сервиса, но временно приостанавливает его разработку. «Реальность такова, что дети уже подключены к интернету, и мы считаем, что развитие соответствующего их возрасту опыта, предназначенного специально для них, намного лучше для родителей, чем то, что мы имеем сегодня», — говорится в сообщении Instagram.



Напомним, ранее в этом месяце издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорилось, что Instagram пагубно влияет на психическое здоровье подростков. Такие заявления основывались на данных внутренних исследований Facebook, которые попали в руки журналистов.

(C) 3dnews.