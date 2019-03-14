Новые TV ERGO 43DU6510 и ERGO 55DU6510

14 марта 2019, 14:15

ТМ ERGO презентовала телевизоры с расширенным спектром функций и возможностей.



Новые модели телевизоров ERGO 43DU6510 и ERGO 55DU6510 понравятся тем, кто ценит стильный эргономичный дизайн, а также качественный и разнообразный контент.

Наличие SmartTV под управлением ОС Android 7.0 открывает двери в мир медиа-контента без границ. Теперь любимые игры, фильмы и передачи в UHD-качестве стали еще доступнее.

Приложение E-Share позволяет с удобством управлять контентом, используя виртуальную клавиатуру и перемещая курсор при помощи тачпада. Установив приложение E-Share на смартфон, можно управлять телевизором с помощью мобильного гаджета даже из соседней комнаты.



Помимо удобных приложений, ERGO 55DU6510 и ERGO 43DU6510 укомплектованы основным пультом с кнопкой «E-Fun» и дополнительным гироскопическим пультом Air Mouse.



Кнопка «E-Fun» предоставляет моментальный доступ к подборке самого рейтингового медиа-контента со всего Интернета, а гироскопический пульт Air Mouse делает управление телевизором еще более комфортным.