Эргономичный смартфон ERGO V550 Vision Dual Sim

28 декабря 2018, 11:15

Юг-Контракт, эксклюзивный представитель ТМ ERGO в Украине, начал продажу смартфона ERGO V550 Vision Dual Sim.

ERGO V550 Vision сочетает в себе эргономичный классический дизайн и практичность современного смартфона. 16 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (до 64 ГБ) и оперативная память на 2 ГБ позволяют сохранить все необходимые файлы. Защитить данные можно, установив на телефон сканер отпечатка пальцев.Смартфон оснащен двумя камерами (основной в 13 Мп и фронтальной в 5 Мп), которые позволяют снимать качественные фото и видео.IPS экран с диагональю 5,5 дюймов и высокой разрешительной способностью обеспечивает максимально реалистичную цветопередачу и четкость изображений.За быструю и бесперебойную работу устройства отвечает ОС Android 8.1 и 4-ядерный процессор Mediatek MT6739MA. Наличие разъемов для двух SIM-карт позволяют общаться с абонентами разных операторов, а широкий GSM стандарт 850/1900 МГц обеспечивает качество связи в любой точке мира.Модель представлена в черном и красном цветах.