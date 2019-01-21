Новый смартфон ERGO V551 Aura Dual Sim уже доступен в каталоге Юг-Контракт

21 января 2019, 9:45

Юг-Контракт, эксклюзивный дистрибьютор ТМ ERGO в Украине, начал продажи смартфона ERGO V551 Aura Dual Sim.



Смартфон ERGO V551 Aura Dual Sim – сочетание изысканности, практичности и надежности. Корпус изготовлен из крепкого пластика и удобно лежит в руке. Металлические вставки обеспечиваю дополнительную прочность и придают аксессуару более привлекательный вид. Данная модель представлена в черном и золотом цветах.

Помимо изысканного внешнего вида, среди преимуществ гаджета можно отметить наличие двух камер: основной на 8 Мп и фронтальной на 2 Мп. Обе камеры очень удобно размещены и не закрываются пальцами при использовании. Разрешение экрана 960х480 точек обеспечивает отличное качество изображения, а соотношение сторон 18/9 максимально комфортно для просмотра современного цифрового контента.Смартфон оснащен слотами для двух SIM-карт. Это позволяет выбирать наиболее выгодные тарифы и без переплат общаться с абонентами разных операторов. Благодаря поддержке GSM стандарта 850/1900 можно оставаться на связи даже во время заграничных путешествий.Мощный 4-х ядерный процессор в совокупности с ОС Android 8.1 обеспечивает высокую скорость работы устройства и быстрый доступ ко всем данным, которые хранятся на 8 Гб встроенной памяти, которую можно расширить до 32 Гб при помощи microSD-карты.