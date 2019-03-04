ERGO представил недорогой смартфон V600 VEGA DUAL SIM

4 марта 2019, 10:15

Бренд ERGO презентовал смартфон ERGO V600 VEGA DUAL SIM с широкой диагональю экрана и металлической задней крышкой.

Смартфон ERGO V600 VEGA DUAL SIM – элегантный, тонкий и легкий гаджет, который понравится любителям классики и стиля. Телефон представлен в трёх цветах: красном, черном и золотом, его толщина 8,9 мм, а вес всего 155 грам. Пластиковый корпус и металлическая задняя панель надежно защищают 4-х ядерный процессор MediaTek MT6580M от механических повреждений, а операционная система Android 8.1 обеспечивает быстрое и бесперебойное функционирование всех программ смартфона.За высокое качество фото и видео отвечают две камеры: основная 8 Мп и фронтальная 5 Мп. Изображение выводится на дисплей, который выполнен по IPS технологии. Широкий угол обзора, диагональ 6” и соотношение сторон 18/9 гарантируют оптимальное размещение контента на экране.Наличие двух разъемов для SIM-карт обеспечивает надежную связь с абонентами нескольких операторов по выгодным тарифам, а GSM стандарт 850/1900 МГц обеспечивает качественную связь в любой части мира.ERGO V600 VEGA DUAL SIM оснащен аккумулятором емкостью 3200 мАч, что позволяет длительное пользование смартфоном без подзарядки.